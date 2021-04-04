МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco увеличит цены на поставку нефти своим ключевым покупателям на азиатском рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

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Что ждет нефть на новой неделе

По информации источников, в апреле компания увеличит стоимость нефти марки Arab Light на 40 центов, что на 1,8 доллара за баррель выше контрольного уровня для азиатских стран. Цена на другие марки нефти в мае возрастет на 20-50 центов за баррель. Согласно опросу, которое провел Блумберг среди восьми трейдеров и переработчиков, ожидалось, что цены вырастут только на 30 центов.

По мнению агентства, увеличение цен свидетельствует об "уверенности королевства в восстановлении экономики" азиатского региона.

Решение поднять цены было принято после того, как в апреле страны альянса ОПЕК+ согласились вернуться к постепенному ослаблению своих ограничений по добыче нефти и увеличить производство в мае-июле в сумме на 1,141 миллиона баррелей в сутки.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.