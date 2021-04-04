МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco увеличит цены на поставку нефти своим ключевым покупателям на азиатском рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Что ждет нефть на новой неделе

По информации источников, в апреле компания увеличит стоимость нефти марки Arab Light на 40 центов, что на 1,8 доллара за баррель выше контрольного уровня для азиатских стран. Цена на другие марки нефти в мае возрастет на 20-50 центов за баррель. Согласно опросу, которое провел Блумберг среди восьми трейдеров и переработчиков, ожидалось, что цены вырастут только на 30 центов.

По мнению агентства, увеличение цен свидетельствует об "уверенности королевства в восстановлении экономики" азиатского региона.

Решение поднять цены было принято после того, как в апреле страны альянса ОПЕК+ согласились вернуться к постепенному ослаблению своих ограничений по добыче нефти и увеличить производство в мае-июле в сумме на 1,141 миллиона баррелей в сутки.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.