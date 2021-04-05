МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличивают темпы утреннего снижения в понедельник днем на фоне итогов заседания стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Монеты номиналом один рубль

Рубль перешел к снижению на дешевеющей нефти

По состоянию на 12.28 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,17% — до 63,45 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 2,07%, до 60,18 доллара за баррель.

Нефть продолжает дешеветь на фоне решений ОПЕК+ по сделке. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки.

"В то время как увеличение (добычи – ред.) произойдет на месяц раньше, чем мы ожидали, увеличения на июнь и июнь оказались меньше прогнозов", — сказал газете Wall Street Journal аналитик банка Goldman Sachs Дамьен Курвален (Damien Courvalin). Банк также ожидает восстановления спроса и "нормализацию избыточных запасов" к осени текущего года. Это позволит продолжить ралли нефти, которое наблюдалось в феврале.

" Нефтяное месторождение им. В. Филановского, Лукойл

"Лукойл" просит власти поддержать одно из месторождений

Тем временем во вторник состоится заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Вене США намерены обсудить шаги, которые следует предпринять Ирану в вопросе ядерной программы для возвращения к соблюдению СВПД, а также шаги по ослаблению санкций, которые следует предпринять США для возвращения к соблюдению ядерной сделки.

Ослабление санкций может привести к дополнительному притоку нефти на рынок, что негативно скажется на балансе спроса и предложения сырья.