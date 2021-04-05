МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличивают темпы утреннего снижения в понедельник днем на фоне итогов заседания стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Рубль перешел к снижению на дешевеющей нефти

По состоянию на 12.28 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,17% — до 63,45 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 2,07%, до 60,18 доллара за баррель.

Нефть продолжает дешеветь на фоне решений ОПЕК+ по сделке. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки.

"В то время как увеличение (добычи – ред.) произойдет на месяц раньше, чем мы ожидали, увеличения на июнь и июнь оказались меньше прогнозов", — сказал газете Wall Street Journal аналитик банка Goldman Sachs Дамьен Курвален (Damien Courvalin). Банк также ожидает восстановления спроса и "нормализацию избыточных запасов" к осени текущего года. Это позволит продолжить ралли нефти, которое наблюдалось в феврале. "Лукойл" просит власти поддержать одно из месторождений

Тем временем во вторник состоится заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Вене США намерены обсудить шаги, которые следует предпринять Ирану в вопросе ядерной программы для возвращения к соблюдению СВПД, а также шаги по ослаблению санкций, которые следует предпринять США для возвращения к соблюдению ядерной сделки.

Ослабление санкций может привести к дополнительному притоку нефти на рынок, что негативно скажется на балансе спроса и предложения сырья.