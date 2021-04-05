МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты идет с превышением запланированных объемов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. В Минэнерго прогнозируют рост выпуска бензина и дизеля

Он напомнил, что в начале текущего года года кабмин проработал и подписал межправсоглашение о поставке белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Документ рассчитан на три года и предусматривает возможность автоматического продления. За это время должно быть перевезено почти 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

"Месяц назад в этом направлении началась активная работа. Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн. Это почти на четверть превышает запланированные объемы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей — как минимум на 100 тысяч тонн. Это хороший темп", — сообщил Мишустин.

Он отметил, что образована не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а, по сути, создан новый международный транспортный коридор. "Газпром" увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 30%

Прогнозируется, что в апреле перевалка белорусских нефтепродуктов через порты РФ достигнет 280 тысяч тонн при планах около 180 тысяч тонн.

"Позитивный прогноз дан на текущий месяц. График отгрузок нефтеперерабатывающих заводов на апрель предусматривает отправку около 280 тысяч тонн нефтепродуктов, среди которых 106 тысяч тонн газойля, 92,5 тысячи тонн мазута и 71 тысяча тонн бензина", — сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, в планах на текущий месяц объем перевалки нефтепродуктов был заявлен ниже. "В апреле было предусмотрено не менее 180 тысяч тонн продукции", — отметил министр.

"В мае-июне запланирована отправка около 360 тысяч тонн продукции, среди которых 281 тысяча тонн газойля и 79 тысяч тонн мазута", — добавил Савельев.

РФ и Белоруссия 19 февраля заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона тонн в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.