МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство снизило прогноз по добыче нефти в России в 2021 году, следует из постановления правительства.

В нем сообщается, что Кабмин снизил прогноз по добыче нефти с 560 до 517 миллионов тонн в 2021 году и с 558 до 548 миллионов тонн в 2022 году. "Газпром" ждет дополнительный спрос на газ в Европе

Помимо этого, Кабмин снизил прогноз по добыче газа в 2021 году с 750,1 до 698 млрд кубометров. В 2022 году — с 758,1 до 743,1 млрд кубометров.

Правительство также снизило прогноз по добыче угля в 2021 году с 455 до 390,7 млн тонн, в 2022 году — с 465 до 389,5 млн тонн, сообщается в постановлении. Падение цен на нефть ускорилось до 5%

Кабмин ожидает роста уровня газификации субъектов с примерно 71% в 2020 году до 74,7% в 2024 году, следует из постановления о внесении изменений в госпрограмму России "Развитие энергетики", опубликованного на официальном портале правовой информации.

Так, в документе плановым показателем указано, что в 2021 году уровень газификации субъектов РФ достигнет 72,2%, в 2022 году — 73%, в 2023 году — 73,8%, в 2024 году — 74,7%.

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