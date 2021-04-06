МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут снизиться до отметки в $50-60 за баррель, заявил представитель агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В то же время, пишут "Известия" со ссылкой на эксперта, он считает такую стоимость сырья комфортной для экспортеров. В том числе — для России.

По его мнению, на рынке нефтепродуктов сейчас проходит этап коррекции. Сырье при этом остается в дефиците.

Резкого обвала нефтяных котировок ждать не стоит, подытожил он.