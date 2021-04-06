2021-04-06T12:18:19+03:00
2021-04-06T12:18:19+03:00
2021-04-06T12:18:19+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210406/833399537.html
Эксперт рассказал, как будут падать цены на нефть
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Мировые цены на нефть могут снизиться до отметки в $50-60 за баррель, заявил представитель агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В то же время, пишут "Известия" со ссылкой на... ПРАЙМ, 06.04.2021
новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут снизиться до отметки в $50-60 за баррель, заявил представитель агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
В то же время, пишут "Известия" со ссылкой на эксперта, он считает такую стоимость сырья комфортной для экспортеров. В том числе — для России.
По его мнению, на рынке нефтепродуктов сейчас проходит этап коррекции. Сырье при этом остается в дефиците.
Резкого обвала нефтяных котировок ждать не стоит, подытожил он.