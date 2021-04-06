МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает роста добычи нефти ОПЕК во втором квартале после решения ОПЕК+ ослабить свои ограничения и его усиления во второй половине 2021 года, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

"EIA ожидает, что добыча нефти ОПЕК вырастет с 25,1 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2021 года до 25,8 миллиона баррелей в сутки во втором квартале. Рост является результатом решения ОПЕК+ от 1 апреля о начале увеличения целевых показателей по добыче в мае. Также он отражает решение Саудовской Аравии в период с мая по июль отказаться от своего добровольного дополнительного сокращения в объеме 1 миллион баррелей в сутки", — говорится в прогнозе.

"Мы ожидаем, что добыча нефти ОПЕК вырастет до почти 27,9 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2021 года", — также отмечает EIA.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.