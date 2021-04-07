МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером в пределах 1% на фоне публикации неоднозначных статданных минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,91%, до 62,17 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 58,72 доллара за баррель.

Ранее минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране снизились за минувшую неделю на 3,5 миллиона баррелей, до 498,3 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 1,4 миллиона. Кроме того, показатель опустился ниже 500 миллионов баррелей впервые с начала марта.

При этом запасы бензина выросли на 4 миллиона баррелей, до 234,6 миллиона. Эксперты, наоборот, прогнозировали снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей. Рост запасов может свидетельствовать о снижении спроса на бензин.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство MarketWatch, отметил, что недельный спрос на бензин "был разочаровывающим, потому что водители, вероятно, сопротивлялись, росту цен".