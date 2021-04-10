МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco заключила соглашение о продаже 49% в свой новой дочерней компании Aramco Oil Pipelines Company консорциуму во главе с американской EIG Global Energy Partners в рамках сделки на сумму 12,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Нефть готовит россиянам новые испытания

"Aramco подписала соглашение с консорциумом во главе с EIG Global Energy Partners, одним из ведущих мировых инвесторов в энергетические инфраструктурные проекты… По закрытию сделки Aramco получит платеж в размере 12,4 миллиарда долларов, еще больше укрепив свой баланс", — отмечается в релизе. EIG добавляет, что, таким образом, общая стоимость новой структуры оценивается в примерно 25,3 миллиарда долларов.

В рамках сделки Aramco Oil Pipelines Company получит в аренду право пользования нефтепроводной инфраструктурой Aramco сроком на 25 лет. В свою очередь, для Aramco будет установлен квартальный тариф на прокачку нефти, зависящий от объема, и минимальный объем прокачки.

EIG отмечает, что речь идет о действующих и будущих нефтепроводах, которые связывают добычные активы с активами сегмента downstream (транспортировка и переработка).

"Aramco получит долю в 51% в новой компании, а консорциум во главе с EIG — 49%. За Aramco при этом сохранится полное владение и операционный контроль над нефтепроводной системой. Сделка не наложит никаких ограничений на фактический объем добычи Aramco, который определяется решением королевства", — поясняется в сообщении.

"Эта сделка определяет дальнейшее развитие нашей программы по оптимизации портфеля… Двигаясь вперед, мы продолжим изучать возможности, которые поддерживают нашу стратегию создания долгосрочной стоимости", — прокомментировал сделку глава Aramco Амин Нассер, слова которого приводятся в релизе.