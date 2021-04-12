2021-04-12T08:13:22+03:00
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2021
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Цены на нефть мало меняются в отсутствие значимых факторов
Нефть
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Мировые цены на нефть символически растут в понедельник утром в отсутствие факторов, способных серьёзно повлиять на их динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 12.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть символически растут в понедельник утром в отсутствие факторов, способных серьёзно повлиять на их динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до 63 долларов, а майских фьючерсов на WTI — на 0,03%, до 59,34 доллара за баррель.
С одной стороны, в предыдущие дни возобновилась неуверенность инвесторов в дальнейшем спросе на нефть в Азии из-за резкого увеличения роста заболеваемости коронавирусом. Так, самой тяжелой ситуация остается в Индии, в которой за все время было зафиксировано свыше 13 миллионов случаев COVID-19. Всё это становится поводом для введения властями новых ограничительных социально-экономических мер.
При этом цены на нефть сейчас и не падают, поскольку существует идея "победы" над коронавирусом за счет ускорения темпов вакцинации.
"Несмотря на то, что рост числа случаев заражения вирусом будет иметь свое влияние, кампания вакцинации продвигается очень хорошо", — сказал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).