2021-04-12T09:47:41+03:00

2021-04-12T09:47:41+03:00

2021-04-12T09:47:41+03:00

2021

https://1prime.ru/oil/20210412/833439093.html

Путин поручил проработать поддержку нефтяных проектов

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 мая рассмотреть поддержку проектов с вязкой нефтью, трудноизвлекаемыми запасами, включая их перевод на НДД (налог на добавленный доход). ПРАЙМ, 12.04.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60