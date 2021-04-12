2021-04-12T09:47:41+03:00
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2021
https://1prime.ru/oil/20210412/833439093.html
Путин поручил проработать поддержку нефтяных проектов
Нефть
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Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 мая рассмотреть поддержку проектов с вязкой нефтью, трудноизвлекаемыми запасами, включая их перевод на НДД (налог на добавленный доход). ПРАЙМ, 12.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 мая рассмотреть поддержку проектов с вязкой нефтью, трудноизвлекаемыми запасами, включая их перевод на НДД (налог на добавленный доход).