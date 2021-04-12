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Правительство оценит перспективы обратного акциза в нефтегазохимии
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Глава РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при совершении операций с продукцией нефтегазохимии,... ПРАЙМ, 12.04.2021
нефтегазохимия, акцизы, правительство рф, владимир путин, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Глава РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при совершении операций с продукцией нефтегазохимии, следует из публикации на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся:…применения вычета по акцизу (обратного акциза) при совершении операций с продукцией нефтегазохимии и иной продукцией", — говорится в перечне.
Доклад необходимо подготовить до 1 мая, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.
В марте председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин попросил Путина поручить Минэкономразвития совместно с РСПП проработать в 2021 году расширение поддержки нефтегазохимических инвестпроектов.