МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Глава РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РСПП до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при совершении операций с продукцией нефтегазохимии, следует из публикации на сайте Кремля. Путин поручил поддержать проекты с вязкой нефтью

"Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся:…применения вычета по акцизу (обратного акциза) при совершении операций с продукцией нефтегазохимии и иной продукцией", — говорится в перечне.

Доклад необходимо подготовить до 1 мая, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.

В марте председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин попросил Путина поручить Минэкономразвития совместно с РСПП проработать в 2021 году расширение поддержки нефтегазохимических инвестпроектов.