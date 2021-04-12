МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем уже более чем на 1%, инвесторы положительно оценивают влияние ускорения темпов вакцинации от нового коронавируса на стоимость сырья, свидетельствуют данные торгов. Путин поручил поддержать проекты с вязкой нефтью

По состоянию на 13.18 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16%, до 63,68 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 1,1%, до 59,95 доллара за баррель.

В последние несколько недель цены на нефть находятся примерно в одном диапазоне, поскольку инвесторы пытаются оценить последствия возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления спроса. Особенно трейдеров беспокоит наблюдающееся обострение ситуации с вирусом в Азии.

В то же время, несмотря на существующие опасения, в целом оптимизм относительно "выхода из пандемии" остается на рынке. Этому способствует ускорение темпов вакцинации, которая начинает проводиться в большей части стран мира. Поэтому укрепляются ожидания более скорого снятия ограничений на передвижение.

"Нефть выжидает следующего катализатора. Ускорение темпов вакцинации, которое мы уже постепенно наблюдаем, приведет к меньшим ограничениям мобильности и поддержит спрос и цены на нефть", — приводит агентство Блумберг слова аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).