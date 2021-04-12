МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в мае 2021 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 13 тысяч баррелей в день, или на 0,2%, до 7,613 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Добыча на Permian вырастет на 52 тысячи баррелей, до 4,466 миллиона баррелей в день, а на Appalachia — на 1 тысячу, до 128 тысяч баррелей в сутки. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 32 тысячи баррелей в день. Добыча нефти в США при Байдене может оказаться под давлением

При этом самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Bakken — на 12 тысяч, до 1,105 миллиона баррелей в день. Снижение на 10 тысяч баррелей в день будет зафиксировано на месторождении Anadarko. На Eagle Ford и Niobrara ожидается снижение на 9 тысяч, до 1,037 миллиона и 518 тысяч соответственно.

EIA ожидает в мае общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 149 миллионов кубических футов, до 82,783 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в марте уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 177, до 6912.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.