МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Снятие санкций с Ирана позитивно бы повлияло на нефтяной рынок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стоимость нефти растет на данных по экспорту и импорту Китая

"Что касается влияния позитивного, мы надеемся, исхода венских переговоров на нефтяной рынок, когда в случае санкций на рынке появится больше иранской нефти, и вопроса о том, как это повлияет на усилия в рамках ОПЕК+, я отвечу принципиальным образом. Конечно, политика должна опираться на экономику, и политика должна помогать решать экономические задачи той или иной страны, но исключительно законными методами, на основе международного права, на основе норм и принципов Всемирной торговой организации и принципов свободы торговли", — сказал Лавров.

"Когда же выстраивается политика по достижению экономических выгод путём односторонних незаконных санкций и в прямое нарушение резолюции Совета безопасности и в нарушение норм и принципов ВТО, то такую политику мы категорически осуждаем, экономические выгоды не могут достигаться незаконными методами", — добавил он.

Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на минувшей неделе в Вене, непрямые переговоры с Ираном возобновятся в середине начавшейся недели. Китай в начале года нарастил импорт нефти и газа

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.