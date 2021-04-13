МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличивают темпы роста во вторник днем в ожидании увеличения спроса на сырье в Китае, свидетельствуют данные торгов. Лавров назвал позитивный фактор для рынка нефти

По состоянию на 13.25 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14%, до 64 долларов, а майских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 60,33 доллара за баррель.

Ранее во вторник стало известно, что экспорт из Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%.

Кроме того, развертывание вакцинации в мире ускоряет восстановление спроса на топливо, поскольку может в перспективе позволить быстрее снять ограничения на передвижения. Китай в начале года нарастил импорт нефти и газа

Тем не менее, последние данные о росте обнаружения числа инфицированных новым коронавирусом в мире не дают уверенности в росте спроса на нефть в будущем. Это приводит к тому, что цены на нефть уже несколько недель находятся в одном диапазоне.

Глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell) сказал агентству Блумберг, что общая уверенность в восстановлении мировой экономики несколько пошатнулась, и это сказывается на нефтяном рынке. Как отметил аналитик, из-за этого торги "вялые".