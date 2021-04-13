МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP объявила об открытии нового месторождения нефти на участке Puma West в глубоководной зоне Мексиканского залива, сообщается в пресс-релизе компании. Цены на нефть растут более чем на 1%

Бурение скважины проходило силами Chevron U.S.A. и Talos Energy, совладельцев участка Puma West. Также отмечается, что скважина находится к западу от Mad Dog, участка, на котором компания проводит свои операции.

"Мы с нетерпением ждем возможности оценить потенциал этого открытия и его конкурентоспособность в глобальном портфеле BP", — приводятся в релизе слова старшего вице-президента BP в Мексиканском заливе и Канаде Старли Сайкза (Starlee Sykes).

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, по итогам прошлого года составил 20,3 миллиарда долларов после прибыли в 4,026 миллиарда годом ранее.