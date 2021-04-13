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Белоруссия планирует купить у Азербайджана миллион тонн нефти
Нефть
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Белоруссия запланировала закупку у Азербайджана миллиона тонн нефти в 2021 году, уже поставлено 270 тысяч тонн, сообщил во вторник посол республики в Баку Андрей Равков. "На этот... ПРАЙМ, 13.04.2021
нефть, азербайджан, белоруссия, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МИНСК, 13 апр — ПРАЙМ. Белоруссия запланировала закупку у Азербайджана миллиона тонн нефти в 2021 году, уже поставлено 270 тысяч тонн, сообщил во вторник посол республики в Баку Андрей Равков.
"На этот год запланирован один миллион. Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тысяч тонн. Танкер с 90 тысячами тонн сейчас в пути, движется к месту выгрузки", — приводит слова дипломата агентство Белта.
В прошлом году, по словам Равкова, Азербайджан поставил в Белоруссию примерно 800 тысяч тонн нефти. Он подчеркнул, что сотрудничество между странами в этой сфере будет только развиваться.