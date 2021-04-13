МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 0,5% во вторник вечером, на оптимизме относительно роста спроса на сырье на новостях из Китая и ожиданиях по вакцинации, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54%, до 63,62 долларов, а майских фьючерсов на WTI — на 0,5%, до 60 долларов за баррель.

Инвесторы с оптимизмом восприняли статистику, согласно которой экспорт из Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Китай является одним из крупнейших импортеров нефти, поэтому данные, свидетельствующие об улучшении экономической обстановки в этой стране, оказывают поддержку росту цен на нефть.

Кроме того, в странах по всему миру продолжается вакцинация, это улучшает перспективы восстановления экономики, что будет способствовать повышению спроса на нефть.

"Сегодня цены могут расти, но еще существует множество краткосрочных колебаний относительно вспышек COVID-19 и прогресса в области вакцинирования. (Рынок — ред.) в конце концов, надеется на то, что кампании вакцинации сделают свое дело и некоторые экономики вернутся в нормальное состояние к лету", — полагает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Блумберг.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликует данные о запасах нефти в США за минувшую неделю. Позднее в среду минэнерго США сообщит официальные данные о запасах нефти в стране. Эксперты полагают, что показатель за минувшую неделю снизился на 2,2 миллиона баррелей.