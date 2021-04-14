МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть в среду заметно ускорился — до 4% — после публикации официальных данных минэнерго США о запасах нефти в стране, сокращение которых превзошло прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 3,94%, до 66,18 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 4,25%, до 62,74 доллара за баррель. До публикации статистики нефть дорожала более чем на 2%.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились рекордными с февраля темпами — на 5,9 миллиона баррелей и достигли 492,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

Кроме того, лучше прогнозов оказались и данные о запасах бензина и дистиллятов. Так, запасы бензина в США выросли за прошлую неделю на 0,3 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,8 миллиона, а запасы дистиллятов снизились на 2,1 миллиона баррелей вопреки прогнозу роста на 0,907 миллиона баррелей.

Инвесторы с большим оптимизмом восприняли данные минэнерго США на фоне ранее опубликованного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), которое спрогнозировало увеличение спроса на нефть на 5,7 миллиона баррелей в сутки по итогам года.