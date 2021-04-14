МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться и достиг примерно 5% на фоне опубликованных ранее данных минэнерго США о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.26 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,7%, до 66,66 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 5,02%, до 63,2 доллара за баррель.

Вышедшая ранее в среду статистика по запасам нефти в США заметно превзошла прогнозы экспертов по их снижению. Так, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились рекордными с февраля темпами — на 5,9 миллиона баррелей и достигли 492,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.