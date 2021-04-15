МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут рухнуть до отметки в $10 за баррель. Однако, пишет CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie (специализируется на исследованиях и прогнозах в энергетике), этого можно ждать только к 2050 году.

Такие низкие цены будут возможны, если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на "зеленые" энергоносители.

По мнению аналитиков, к середине 21 века спрос на нефть может упасть на 70% по отношению к тому спросу, который наблюдается сейчас.

Падать спрос, считают они, начнет уже в 2023 году. После этого тенденция резко ускорится.

К 2030 году цена сорта Brent опустится до $37-42 за баррель.



К 2050 году — вовсе сползет к $10 за баррель "черного золота".

Что касается России, то Минэнерго в апреле прогнозировало пик мирового спроса на нефть, правда, его ждут не раньше 2030-2035 годов.