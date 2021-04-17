МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Добыча сланцевой нефти в южных штатах США обернулась экологической катастрофой. Как пишет Guardian, на ликвидацию последствий этой ситуации могут понадобиться сотни миллиардов долларов.

Речь идет о Пермском бассейне. Это нефтеносный регион, который находится на территории штатов Техас и Нью-Мексико.

Пермский бассейн — центр нефтяной промышленности Соединенных Штатов. В последние годы здесь разрабатываются сланцевые месторождения нефти.

Добыча сланцевой нефти стоит дороже, если сравнивать с классическими сортами, так как технологический процесс сложнее и более трудоемок. Это делает бизнес рентабельным только в ситуации, когда мировые цены на сырье — высоки.

В такой ситуации большая часть добывающих компаний банкротятся из-за долгого сохранения цен на низких уровнях (а в 2020 биржи фиксировали и отрицательные цены на сырье) и фактически бросают скважины на нефтеносных участках.

В соответствии с законом США, нефтяники в ситуации, когда нефтеносный участок прекращают разрабатывать, должны законсервировать неиспользуемые скважины и вышки. Это необходимо, чтобы они не наносили вреда природе.

Оставшаяся в скважинах нефть, как и сопутствующие вещества типа метана, могут просачиваться в почву.

Но это по закону. А по факту, пишет издание, многие добывающие компании подходят к консервированию недостаточно ответственно.

Издание приводит пример семьи фермеров Бриггс. Они купили несколько лет назад участок земли с домом в Техасе. Но ту же территорию выкупила компания 7S Oil and Gas. По законам США, компании могут покупать подземную часть участка даже тогда, когда у их надземной части есть владелец. Через несколько лет 7S Oil and Gas обанкротилась и оставила на участке несколько десятков скважин.