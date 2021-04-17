МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Ликвидность Dated Brent снижается из-за падения добычи нефти в Северном море. Низкая ликвидность эталонного сорта вызывает обеспокоенность участников рынка. Попытки ведущих ценовых агентств создать новый эталонный сорт для Западного полушария не увенчались успехом. России необходим свой ценовой эталон для торговли Urals.

С ЛИКВИДНОСТЬЮ БЕДА

C 2015 по 2020 год совокупная добыча сортов нефти Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll (BFOET), которые образуют эталон Dated Brent, снизилась на 25% — до 870 барр./сут. В этом году снижение продолжилось. По предварительным данным, в первом квартале 2021 года добыча BFOET составила около 845 барр./сут.- на 14% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Добыча нефти в США обернулась экологической катастрофой

Эталонным является сорт, в зависимости от которого формируются цены на другие сорта нефти. Dated Brent, известный также как North Sea Dated, считается основным эталонным сортом (benchmark) для Западного полушария. Цена на российскую нефть Urals поставляемую в западном направлении, также устанавливается в зависимости от котировок Dated Brent.

В 2020 году добыча Forties — сорта с самой большой долей в Dated Brent — упала ниже 355 тыс. барр./сут. Эксперты ожидают ускорения темпов падения добычи Forties в ближайшем будущем. Британская компания INEOS — оператора трубопровода Forties Pipeline System (FPS) — прогнозирует падение добычи этого сорта в первом полугодии 2021 года до 250 тыс. барр./сут. — на 35% меньше, чем за тот же период 2020 года. Падение добычи связано с истощенностью месторождения Forties и проведением ремонтных работ на FPS, которые будут проводится с 27 мая до 16 июня.

Во второй половине года падение продолжится из-за сокращения инвестиций в разработку месторождений Северного моря во время пандемии коронавируса. Начало реализации второй фазы разработки месторождения Buzzard было перенесено с 2020 года на 2021 год. Это месторождение соединено с Forties трубопроводом. Поступающая с Buzzard нефть учитывается в добыче Forties. Однако после завершения второй фазы добыча на Buzzard увеличится максимум на 37 тыс. барр./сут., что не может компенсировать падение добычи на Forties.

Из-за падения добычи североморской нефти снижается ликвидность — объемы торговли и количество сделок купли-продажи — эталонного сорта, в связи с чем все больше участников рынка выражают сомнение в репрезентативности и достоверности котировок Dated Brent и North Sea Dated, которые предоставляют агентства Platts и Argus соответственно. Участники рынка используют эти котировки в контрактах на поставку нефти других сортов.

НАПРАСНЫЕ ПОТУГИ PLATTS И ARGUS

Решить проблему ликвидности Platts и Argus пытаются путем добавления к BFOET других сортов нефти. Китай столкнулся с препятствием на пути к российскому углю

В феврале Platts сообщило о намерении с июля 2022 года добавить к BFOET американский WTI. При этом котировки Dated Brent будут учитывать расходы, связанные с доставкой американского сорта в Роттердам (CIF Rotterdam). В Европе при заключении контрактов используют в основном котировки Platts, поэтому такое решение ведущего ценового агентства вызвало недовольство участников рынка. Через две недели после объявления об изменении методологии определения цены Dated Brent Platts отказался от своих планов.

В 2019 году, когда добыча BFOET составляла 910 тыс. барр./сут., агентство Argus также предприняло попытку создать ликвидный эталонный сорт. К BFOET также добавили американский WTI и еще пять легких и малосернистых сортов нефти: алжирский Saharan Blend, азербайджанский BTC Blend, нигерийские Bonny Light, Escravos и Qua Iboe. Новоявленный эталон назвали New North Sea Dated. Но трейдеры, поставщики и потребители нефти отказались использовать котировки нового сорта. Понять участников рынка можно: значительное увеличение количества сортов нефти, добываемой далеких от Европы регионах, открывает широкие возможности для манипуляций ценами на рынке энергоносителей. Затея Argus потерпела фиаско.

Platts и Argus стремятся добавить американский WTI в европейский эталон, поскольку это позволит США влиять на европейский рынок нефти. До пандемии коронавируса поставки WTI в Европу составляли около 900 тыс. барр./сут. — существенный объем по сравнению с падающей добычей BFOET. Однако в прошлом году добыча нефти в США обвалилась, не нет уверенности в том, что она восстановится до уровня, который был достигнут до пандемии коронавируса. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

Ряд экспертов считают, что для решения проблемы с ликвидностью Dated Brent следует использовать нефть, добываемую на североморском месторождении Johan Sverdrup. Потенциал этого месторождения позволяет компенсировать падение добычи BFOET. Согласно данным Норвежского нефтяного директората, в 2020 году добыча на Johan Sverdrup достигла 420 тыс. барр./сут. Ожидается, что к середине этого года, в результате первой фазы разработки месторождения, добыча увеличится до 535 тыс. барр./сут., а к концу 2022 года, после завершения второй фазы, может достигнуть 720 тыс. барр./сут.

Однако по сравнению с ВFOET качество сорта Johan Sverdrup ниже — нефть более тяжелая с повышенным содержанием серы. По мнению специалистов Argus и Platts, которые продвигают на европейский рынок американский WTI, снижение качества эталона недопустимо, и это не позволяет добавить Johan Sverdrup к сортам, образующим Dated Brent или North Sea Dated.

Однако современный уровень технологий позволяет перерабатывать нефть, качество которой значительно ниже, чем Johan Sverdrup. Более того, спрос на тяжелую нефть со стороны современных НПЗ значительно вырос в последние годы из-за сокращения предложения со стороны Венесуэлы и Ирана. Эти две страны находятся под санкциями США, которые ограничивают их возможности поставлять нефть за рубеж. В связи с этим причина не использовать Johan Sverdrup для повышения ликвидности Dated Brent выглядит надуманной.

ДЛЯ URALS НЕОБХОДИМ РОССИЙСКИЙ ЭТАЛОН

Пять лет назад Platts рассматривал возможность добавить Urals — основной российский экспортный сорт — к BFOET для повышения ликвидности эталонного сорта. Россия является крупнейшим поставщиком нефти на европейский рынок. Urals поставляется в Европу в течение десятилетий через балтийские и черноморские порты, а также по трубопроводу "Дружба". Мосты сожжены. Зачем Польше понадобился украинский газ

Несмотря на ограничение добычи в рамках ОПЕК+ и рост поставок российской нефти на Восток, в 2020 году отгрузки Urals только из балтийских портов Приморск и Усть-Луга превысили 1,1 млн барр./сут.

Снижение ликвидности Dated Brent влечет за собой серьезные риски для Urals и других сортов, цена на которые определяется в зависимости от котировок Dated Brent. Низкая ликвидность ведет к манипуляции нефтяными котировками и дестабилизации ситуации на рынке энергоносителей Европы — от стоимости нефти зависят цены на нефтепродукты и природный газ.

В конце 2016 года Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предприняла попытку создать российский нефтяной эталон, чтобы покончить с зависимостью от низколиквидного Dated Brent. На бирже были запущены торги поставочным фьючерсным контрактом на Urals, который должен стать эталонным сортом для российской нефти, поставляемой на Запад. Торговался поставочный фьючерс на российский Urals в долларах США. "Транснефть" гарантировала участникам рынка прокачку и отгрузку в Приморске купленной на бирже нефти, если количество приобретенных в результате торгов фьючерсных контрактов достаточно для формирования танкерной партии объемом 700 тыс. барр. Однако ликвидность фьючерса на Urals оказалась крайне низкой. До сих пор не отгружена ни одна танкерная партия нефти, купленной в результате биржевых торгов поставочными фьючерсами на Urals.

Снижение ликвидности Dated Brent, санкции Вашингтона против Москвы, стремление США поставить под контроль торговлю энергоносителями в Европе заставляют вернуться к вопросу о необходимости создания российского ценового эталона, который позволит осуществлять торговлю Urals. Более того, в связи с процессом дедолларизации мировой торговли цена на российскую нефть не должна устанавливаться в долларах США. Заменить доллар могут валюты тех стран, с которыми у России большой товарооборот — прежде всего евро или юань. Нельзя исключать использование в расчетах национальной валюты — российского рубля, в том числе цифрового. Отказа от доллара позволит осуществлять торговлю вне зависимости от позиции Вашингтона, который все чаще использует экстерриториальные санкции, как инструмент для подавления конкурентов и продвижения своих экономических и политических интересов.