МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА) отмечают, что избыток нефти в хранилищах, образовавшийся во время пандемии и сокращения спроса на топливо, сейчас практически исчерпан. Об этом сообщает Bloomberg. Цены на нефть растут на оптимизме из Китая

"Коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет,- отметила аналитик Citi по рынку сырья Эда Морзе.- Избыточные запасы, которые еще остаются, сейчас находятся в основном в Китае, который продолжает создавать свой постоянный запас топлива".

Согласно выводам экспертов МЭА, по состоянию на конец февраля, в хранилищах развитых стран осталось менее 20% дополнительных запасов, которые они накопили в прошлом году на фоне массовых карантинных ограничений и замедления экономической активности, резко сокративших спрос на топливо.

Экономисты отмечают, что текущие изменения на мировом рынке нефти и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель. Этот факт не может не радовать производителей, однако он вызывает опасения у ряда правительств по поводу возможной инфляции.