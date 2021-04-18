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2021
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Эксперты предупреждают, что избыток нефти в хранилищах почти исчерпан
Нефть
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Экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА) отмечают, что избыток нефти в хранилищах, образовавшийся во время пандемии и сокращения спроса на топливо,... ПРАЙМ, 18.04.2021
нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА) отмечают, что избыток нефти в хранилищах, образовавшийся во время пандемии и сокращения спроса на топливо, сейчас практически исчерпан. Об этом сообщает Bloomberg.
"Коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет,- отметила аналитик Citi по рынку сырья Эда Морзе.- Избыточные запасы, которые еще остаются, сейчас находятся в основном в Китае, который продолжает создавать свой постоянный запас топлива".
Согласно выводам экспертов МЭА, по состоянию на конец февраля, в хранилищах развитых стран осталось менее 20% дополнительных запасов, которые они накопили в прошлом году на фоне массовых карантинных ограничений и замедления экономической активности, резко сокративших спрос на топливо.
Экономисты отмечают, что текущие изменения на мировом рынке нефти и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель. Этот факт не может не радовать производителей, однако он вызывает опасения у ряда правительств по поводу возможной инфляции.