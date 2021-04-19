МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают умеренно опускаться, инвесторы фиксируют прибыль после удорожания этого вида сырья по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

" Рубль

Рубль ускоряет снижение на дешевеющей нефти

По состоянию на 13.53 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24%, до 66,61 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,27%, до 63,02 доллара за баррель, майских — на 0,21%, до 63 долларов.

За ту неделю мировые цены на нефть стали выше на 6%, что было связано с ожиданиями восстановления экономики, а также после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть.

В понедельник нефть показывает некоторое коррекционное снижение, которое, впрочем, судя по сохранению оптимистичных настроений, может оказаться лишь небольшим и временным отступлением от общей тенденции.

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"Рынок нефти сконцентрирован на сильном восстановлении (спроса — ред.), которое ожидается во втором полугодии", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).

Эксперт отмечает, что связанные с коронавирусом риски при этом сохраняются. На данный момент опасения связаны с проблемами в реализации программы вакцинации в Европе, а также тревожными темпами роста случаев заражения в Индии.