МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают умеренно опускаться, инвесторы фиксируют прибыль после удорожания этого вида сырья по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Рубль ускоряет снижение на дешевеющей нефти

По состоянию на 13.53 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24%, до 66,61 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,27%, до 63,02 доллара за баррель, майских — на 0,21%, до 63 долларов.

За ту неделю мировые цены на нефть стали выше на 6%, что было связано с ожиданиями восстановления экономики, а также после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть.

В понедельник нефть показывает некоторое коррекционное снижение, которое, впрочем, судя по сохранению оптимистичных настроений, может оказаться лишь небольшим и временным отступлением от общей тенденции. Мир теряет веру в нефтяной эталон

"Рынок нефти сконцентрирован на сильном восстановлении (спроса — ред.), которое ожидается во втором полугодии", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).

Эксперт отмечает, что связанные с коронавирусом риски при этом сохраняются. На данный момент опасения связаны с проблемами в реализации программы вакцинации в Европе, а также тревожными темпами роста случаев заражения в Индии.