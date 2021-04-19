МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия в феврале вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,398 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). Цены на нефть продолжают снижаться

На этой позиции Россия остается десятый месяц подряд, и лишь в апреле 2020 года она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

По данным JODI, нефтедобыча в РФ в феврале снизилась на 0,7% по отношению к январю. США сократили добычу на 6,5% в месячном выражении — до 10,364 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия — на 10,5%, до 8,147 миллиона баррелей в день.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в феврале снизился в месячном выражении на 18,6% — до 5,625 миллиона баррелей в сутки, а из США — упал на 9,4%, до 2,788 миллиона баррелей. Данные об экспорте из России за январь JODI не приводит. В январе РФ экспортировала 3,702 миллиона баррелей нефти в сутки, а в декабре — 4,2 миллиона, следует из данных организации.

Нефтепереработка в России в феврале увеличилась на 5,3% с уровня января и составила 5,772 миллиона баррелей в сутки. Переработка в США упала на 13,3% в сравнении с предыдущим месяцем — до 12,67 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — сократилась на 2,6%, до 2,281 миллиона баррелей в день.