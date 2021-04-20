Россия в марте нарастила поставки нефти в Китай
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Поставки нефти из России и Саудовской Аравии в Китай в марте выросли по сравнению с февралем, также резко вырос нефтяной импорт Поднебесной из Бразилии, которая заняла третье место по этому показателю, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.
Так, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в марте составили 7,84 миллиона тонн против 7,45 миллиона тонн месяцем ранее (рост на 5,2%), из России — 7,44 миллиона тонн против 7,32 миллиона тонн (прирост 1,6%). Эти страны сохраняют за собой первое и второе места соответственно по поставкам "черного золота" в КНР.
Третье место в марте заняла Бразилия, сместив с этой позиции Ирак. Поставки нефти из Бразилии в Китай в минувшем месяце выросли почти в 1,5 раза, составив 4 миллиона тонн, а из Ирака — упали на 37,4%, до 3,62 миллиона тонн. В феврале импорт нефти в Китай из этих составлял 2,71 миллиона тонн и 5,78 миллиона тонн соответственно.
Импорт нефти Китая из ОАЭ в марте составил 3,03 миллиона тонн, что в 1,6 раза превышает показатель февраля, из Омана — 3,65 миллиона тонн (снижение на 12,7% в месячном выражении). США поставили в Китай в минувшем месяце 1,36 миллиона тонн нефти, сократив свои поставки на 0,5%. Поставки нефти из Ирана в Китай остаются нулевыми третий месяц подряд.
https://1prime.ru/oil/20210420/833498599.html