МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Поставки нефти из России и Саудовской Аравии в Китай в марте выросли по сравнению с февралем, также резко вырос нефтяной импорт Поднебесной из Бразилии, которая заняла третье место по этому показателю, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни. Нефть дорожает на фоне ожиданий по ОПЕК+

Так, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в марте составили 7,84 миллиона тонн против 7,45 миллиона тонн месяцем ранее (рост на 5,2%), из России — 7,44 миллиона тонн против 7,32 миллиона тонн (прирост 1,6%). Эти страны сохраняют за собой первое и второе места соответственно по поставкам "черного золота" в КНР.

Третье место в марте заняла Бразилия, сместив с этой позиции Ирак. Поставки нефти из Бразилии в Китай в минувшем месяце выросли почти в 1,5 раза, составив 4 миллиона тонн, а из Ирака — упали на 37,4%, до 3,62 миллиона тонн. В феврале импорт нефти в Китай из этих составлял 2,71 миллиона тонн и 5,78 миллиона тонн соответственно.

Импорт нефти Китая из ОАЭ в марте составил 3,03 миллиона тонн, что в 1,6 раза превышает показатель февраля, из Омана — 3,65 миллиона тонн (снижение на 12,7% в месячном выражении). США поставили в Китай в минувшем месяце 1,36 миллиона тонн нефти, сократив свои поставки на 0,5%. Поставки нефти из Ирана в Китай остаются нулевыми третий месяц подряд.