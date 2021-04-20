МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше 68 долларов за баррель, впервые с 18 марта, в то время как трейдеры продолжают отыгрывать новости о неизменности условий соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Доля нефтегазовых доходов бюджета упала до минимума с 2011 года

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent ранее в ходе торгов вторника достигла уровня в 68,06 доллара — выше 68 долларов показатель оказался впервые с 18 марта. А по состоянию на 12.23 мск эта цена растёт на 1,13%, до 67,81 доллара за баррель.

В то же время стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивается на 1,14%, до 64,15 доллара за баррель, майских — на 1,23%, до 64,16 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать новость об апрельском заседании ОПЕК+. Накануне агентство Блумберг сообщило, что альянс обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания, на котором могли бы быть внесены какие-то корректировки в условия ограничений добычи.

Инвесторы обращают внимание и на новости из Ливии. Вечером в понедельник Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила, что из-за многомесячных задержек выплат от центробанка страны приостановлены добыча и экспорт сырой нефти через порт Эль-Харига.