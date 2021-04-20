МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в феврале по сравнению с январем вырос в денежном выражении на 6,9%, до 6,585 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Россия в феврале увеличила экспорт электроэнергии в два раза

Физический экспорт нефти в феврале снизился на 0,7% в месячном выражении и на 11,8% в годовом — до 16,906 миллиона тонн.

За январь-февраль экспорт нефти упал на 17,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 33,935 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 30,1%, до 12,743 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в феврале в физическом выражении снизился по сравнению с январем на 8,1%, до 11,414 миллиона тонн, а в денежном — на 2,5%, до 4,343 миллиарда долларов. За первые два месяца года экспорт нефтепродуктов вырос в годовом выражении на 3,1%, до 23,829 миллиона тонн, а в денежном выражении — упал на 17,4%, до 8,797 миллиарда долларов.

По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении сократился на 40,8%, до 72,366 миллиарда долларов, а физический экспорт снизился на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн. Экспорт нефтепродуктов в 2020 году снизился в годовом выражении на 0,8%, до 141,755 миллиона тонн, а в денежном — на 32,3%, до 45,346 миллиарда долларов.