МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к существенному падению на 2-2,5% вслед за мировыми рынками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,85%, до 65,81 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 2,52%, до 61,83 доллара за баррель, майских — на 2,41%, до 61,85 доллара.

Давление на стоимость нефти оказывает общее снижение рисковых настроений и падение фондовых рынков. Биржи США снижаются во вторник вечером на 0,8-1,4%, а биржи Европы упали в пределах 2,2%.

При этом днем цены росли более чем на 1%, а стоимость нефти марки Brent поднялась выше 68 долларов за баррель, впервые с 18 марта. Поддержку ценам оказало сообщение агентства Блумберг, согласно которому ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания, на котором могли бы быть внесены какие-то корректировки в условия ограничений добычи.

В среду выйдет еженедельная статистика о коммерческих запасах нефти в США за минувшую неделю. Аналитики ожидают, что запасы могут показать снижение четвертую неделю подряд, на этот раз на 2,8 миллиона баррелей. В ночь на среду свою оценку по коммерческим запасам опубликует Американский институт нефти (API), в среду вечером данные опубликует минэнерго США.