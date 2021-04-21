ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Юридический комитет палаты представителей США одобрил во вторник закон, допускающий антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК в США, теперь законопроект предстоит рассмотреть полному составу палаты представителей конгресса.

Законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels), как поясняется на сайте юридического комитета палаты, дает министерству юстиции США полномочия инициировать антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК и дает американским судам право рассматривать такие дела.

Авторы законопроекта отмечают, что члены ОПЕК "для контроля цены сознательно вступают в сговор с целью ограничения добычи сырой нефти, нечестным путем взвинчивают цены на сырую нефть для обеспечения жадных потребностей производителей нефти".

"Если бы так действовали американские компании, это бы считалось нарушением антимонопольного права", — заявил в связи с рассмотрением законопроекта глава юридического комитета Джеррольд Надлер. Для того чтобы законопроект стал законом, он должен быть принят палатой, сенатом и затем подписан президентом США. О том, в какие сроки законопроект может поступить в палату, не сообщается.

Аналогичные законопроекты рассматривались в конгрессе и ранее, но не находили реального воплощения в виде принятого закона.