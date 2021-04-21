2021-04-21T09:36:10+03:00
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2021-04-21T09:36:10+03:00
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Добыча нефти в Азербайджане в первом квартале снизилась на 6%
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Добыча нефти в Азербайджане в прошлом квартале составила 8,8 миллиона тонн — на 552 тысячи меньше, чем в прошлом году, сообщили РИА Новости в минэнерго страны. "По оперативным... ПРАЙМ, 21.04.2021
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БАКУ, 21 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти в Азербайджане в прошлом квартале составила 8,8 миллиона тонн — на 552 тысячи меньше, чем в прошлом году, сообщили РИА Новости в минэнерго страны.
"По оперативным данным, за первый квартал 2021 года в Азербайджане добыто около 8,8 миллиона тонн нефти (включая конденсат). Добыча нефти (с учетом конденсата) была примерно на 552 тысячи тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что за этот период 5,9 миллиона тонн добычи нефти в стране пришлось на месторождение Азери-Чираг-Гюнешли и 959 тысячи (включая конденсат) — на Шах-Дениз.
"Добыча нефти Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) (включая конденсат) составила 1,9 миллиона тонн. За отчетный период экспортировано около 7,3 миллиона тонн нефти (включая конденсат)", — также уточнили в ведомстве.