БАКУ, 21 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти в Азербайджане в прошлом квартале составила 8,8 миллиона тонн — на 552 тысячи меньше, чем в прошлом году, сообщили РИА Новости в минэнерго страны. Нефть дешевеет на коронавирусных рисках и данных о запасах в США

"По оперативным данным, за первый квартал 2021 года в Азербайджане добыто около 8,8 миллиона тонн нефти (включая конденсат). Добыча нефти (с учетом конденсата) была примерно на 552 тысячи тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что за этот период 5,9 миллиона тонн добычи нефти в стране пришлось на месторождение Азери-Чираг-Гюнешли и 959 тысячи (включая конденсат) — на Шах-Дениз.

"Добыча нефти Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) (включая конденсат) составила 1,9 миллиона тонн. За отчетный период экспортировано около 7,3 миллиона тонн нефти (включая конденсат)", — также уточнили в ведомстве.