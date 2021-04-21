МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем опускаются на 1% на фоне ряда внешних факторов, в том числе касающихся спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов. Источник: члены ОПЕК в среду обсудят законопроект США против организации

По состоянию на 13.17 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до 65,91 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 1,09%, до 61,99 доллара за баррель.

В среду на нефтяные торги влияет ряд факторов, которые в целом оказывают давление на котировки. Одним из таких факторов остается пандемия коронавируса. Из-за нового всплеска случаев заражения, в частности, в Индии и Японии, усилилась неопределенность относительно восстановления экономики и спроса на нефть.

Согласно опубликованным в ночь на среду данным Американского института нефти (API), рост коммерческих запасов в США за неделю по 16 апреля составил 0,4 миллиона баррелей. Аналитики же полагают, что запасы за неделю показали снижение четвертую неделю подряд — на 3 миллиона баррелей.

Трейдеры следят и за событиями вокруг США и ОПЕК+. Как сообщил ранее РИА Новости источник в одной из делегаций, руководство ОПЕК намерено в среду обсудить с рядом членов ОПЕК+ законопроект США, допускающий иски против участников картеля.

Инвесторы также обратили внимание на прогноз Всемирного банка (ВБ). Как ожидает ВБ, цена барреля нефти в текущем году составит в среднем 56 долларов. А в 2022 году, по его прогнозу, цена на нефть составит 60 долларов за баррель.