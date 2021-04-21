МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Импорт нефти в США из Саудовской Аравии за неделю, завершившуюся 16 апреля, подскочил почти в два раза, до 358 тысяч баррелей в сутки, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

Минимальный объем импорта был отмечен за неделю, завершившуюся 1 января. Тогда импорт нефти в США из Саудовской Аравии достиг нуля впервые за 35 лет. Максимальный объем импорта — в 2,047 миллиона баррелей нефти в день — был зафиксирован на первой неделе 2012 года.

Также, согласно ежемесячным данным EIA, Саудовская Аравия в феврале 2020 года поднялась с пятой на четвертую строчку рейтинга крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 7,362 миллиона баррелей. Что касается только нефти, то тут Саудовская Аравия заняла третью строчку.