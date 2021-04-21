МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают опускаться в среду вечером на фоне публикации данных американского минэнерго о неожиданном росте ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,72%, до 66,09 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 62,16 доллара за баррель.

Ранее в среду минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) выросли на 0,1%, и достигли 493 миллионов баррелей. Хотя аналитики прогнозировали снижение показателя на 2,9 миллиона баррелей. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

Кроме того, давление на котировки оказывают опасения вокруг спроса на сырье в условиях распространения коронавируса. Из-за нового всплеска случаев заражения, в частности, в Индии и Японии, усилилась неопределенность относительно восстановления экономики и спроса на нефть.

"Обеспокоенность по поводу спроса растет в связи с продолжающимся резким скачком числа новых случаев заражения коронавирусом в крупных странах с развивающейся экономикой, таких как Индия", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Трейдеры следят и за событиями вокруг США и ОПЕК+. Как сообщил ранее РИА Новости источник в одной из делегаций, руководство ОПЕК намерено в среду обсудить с рядом членов ОПЕК+ законопроект США, допускающий иски против участников картеля.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал, что необходимости обсуждать еще не принятое в США антимонопольное законодательство против ОПЕК, которе обсуждается много лет, нет, при этом стоит понимать, что ограничение мер по стабилизации рынка могут спровоцировать новые риски для него.