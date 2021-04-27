МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Цены на нефть в понедельник продолжили снижаться после падения на прошлой неделе, однако закрылись выше минимальных уровней, достигнутых в ходе сессии.

Некоторые аналитики ожидают, что рост числа случаев заражения коронавирусом в Индии может потенциально привести к серьезному падению спроса на энергоносители, однако также может заставить ОПЕК+, коалицию крупных нефтедобывающих стран, отложить планируемое наращивание добычи по итогам встречи, которая состоится в среду. Нефть мешает рублю укрепляться

ОПЕК+ в понедельник провела техническое заседание с целью анализа ситуации на нефтяном рынке. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил улучшение перспектив нефтяного рынка, однако подчеркнул, что есть много факторов, за которыми необходимо пристально следить.

Нефтедобывающая коалиция оставила свой прогноз по мировому спросу на нефть без изменений, но признала, что ситуация с коронавирусом в Индии представляет собой риск для восстановления спроса, сказал Фил Флинн, старший рыночный аналитик The Price Futures Group.

На Индию в настоящее время приходится более трети общемирового числа новых случаев коронавируса, то есть более 260 000. При этом число летальных исходов в Индии составило 195 123, согласно официальным данным, что является четвертым по величине показателем в мире, и, как считают наблюдатели, эта цифра занижена.

Согласно некоторым подсчетам, происходящее в Индии может снизить мировой спрос на 300 000 баррелей в день, и это оказывает давление на котировки, сообщил Флинн.

Тем не менее, учитывая потенциальное снижение спроса в Индии, ОПЕК+ "постарается с осторожностью принимать решения о наращивании добычи" и даже "сокращать объемы добываемой нефти, если посчитает, что угроза для спроса становится более серьезной", отметил он. В ходе встречи в начале апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу на протяжении трехмесячного периода, начинающегося в мае.

На этом фоне нефтяные котировки частично отыграли понесенные ранее потери, хотя и закрылись с понижением. Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX упали на 23 цента, или на 0,4%, до 61,91 доллара США за баррель, после того, как достигали внутридневного минимума в 60,66 доллара за баррель. Рынок нефти ждет встречи ОПЕК+

Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE упали на 46 центов, или на 0,7%, до 65,65 доллара за баррель, тогда как ранее опускались существенно ниже 65 долларов за баррель.

Аналитики RBC Markets считают, что ОПЕК+ в среду, скорее всего, "заявит о намерении продолжить постепенное повышение добычи, пообещав сохранять бдительность и готовность отреагировать на изменение рыночной ситуации".

При этом "из-за опасений по поводу роста заболеваемости коронавирусом в Индии, которая является третьим крупнейшим источником мирового спроса на нефть, мы не исключаем вероятности того, что коалиция может временно остановить планируемое наращивание добычи, чтобы иметь возможность оценить ситуацию", добавляют они.

"Рынок встревожен скачком новых случаев коронавируса в Индии, число которых достигло рекордной отметки 350 000. Правительство страны не устанавливало общенационального локдауна, однако были введены региональные ограничения. В этой связи влияние (подобных мер) на спрос на нефть, по крайней мере пока, не будет таким масштабным, как это было годом ранее во время общенационального локдауна", – сообщил Уоррен Паттерсон, главный товарно-сырьевой аналитик ING.

"Однако какой-то эффект, очевидно, будет, и некоторые индийские НПЗ уже начинают сокращать потребление нефти", – отметил он.

На предстоящем заседании ОПЕК+, вероятно, будут обсуждаться неопределенные перспективы спроса. Альянс, скорее всего, обсудит вероятный исход консультаций по атомной программе Ирана и возвращение иранской нефти на мировой рынок, добавил эксперт.

Как полагают в ING, иранское предложение нефти к концу года может восстановиться до 3 млн баррелей в день против текущего показателя 2,3 млн баррелей в день. Однако запасы на мировом рынке, вероятно, продолжат сокращаться. Хотя сообщения об успешном ходе ирано-американских переговоров могут ухудшить настрой рынка, эффект окажется не столь негативным, как может показаться на первый взгляд.

Тем временем майские фьючерсы на бензин на NYMEX упали в цене на 0,9%, до 1,98 доллара за галлон, а майские контракты на печное топливо подорожали на 0,3%, до 1,88 доллара за галлон.

Майские фьючерсы на природный газ прибавили 2,2%, достигнув 2,79 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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