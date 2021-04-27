МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. ОПЕК+ видит оптимизм на рынке нефти и положительную динамику спроса, но необходимо внимательно следить за распространением COVID-19 в Азии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущие условия сделки до июня

"На рынке мы видим некий оптимизм и положительную динамику показателей мобильности населения, восстановление спроса в крупнейших странах-потребителях. Но в то же время мы должны внимательно следить за ситуацией, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции, которая еще имеет место быть, особенно во многих странах Азиатского региона", — сказал Новак на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Кадры его выступления показал телеканал "Россия 24".

Новак при этом отметил, что ключевой задачей ОПЕК+ должно оставаться исполнение договоренностей альянса в полном объеме.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на этот апрель они составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей.