МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем показывают разнонаправленную динамику, рынки ожидают публикацию статистики минэнерго США о запасах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Нефтяные запасы в развитых странах в марте показали серьезный рост

По состоянию на 12.10 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% — до 65,94 доллара за баррель, июньских — снижалась на 0,05%, до 66,39 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,17% — до 63,05 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатели снижались.

Одним из важных событий на рынке нефти в среду является статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в стране за неделю по 23 апреля выросли на 4,3 миллиона баррелей.

Официальная статистика будет опубликована министерством энергетики США позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы в стране за минувшую неделю увеличились только на 0,7 миллиона.

Базовой поддержкой для нефтяных цен продолжают служить ожидания по сделке ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания во вторник рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи. Они предполагают постепенное уменьшение объема сокращений по мере восстановления спроса.

"Хотя существуют опасения по поводу ситуации с COVID-19 в Индии, группа все еще верит, что мы сможем наблюдать сильное восстановление во второй половине года", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).