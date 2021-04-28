МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть летом, как ожидается, будут стабильны, стоимость марки Brent прогнозируется в узком диапазоне 63-66 долларов за баррель, заявил РИА Новости портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление активами" Михаил Армяков. Новак рассказал об оптимизме на рынке нефти

Альянс ОПЕК+ на заседании накануне не стал менять параметры соглашения об ограничении добычи нефти, мониторинговый комитет рекомендовал сохранить оговоренные ранее на май-июль квоты на добычу для его участников.

"Очевидно, что страны, входящие в ОПЕК+, удовлетворены текущим положением на рынке нефти, поэтому приняли решение ничего не менять на данном этапе. Это дает нам основания ожидать стабильной цены нефти в перспективе летнего сезона. Ожидаемый диапазон цены нефти марки Brent на ближайшие месяцы — 63-66 долларов США за баррель", — считает эксперт.

В настоящее время нефть марки Brent торгуется у отметки 66 долларов за баррель, нефть марки WTI стоит около 63 долларов.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на этот апрель они составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей.