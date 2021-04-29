МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут третий ден подряд и в четверг днем рост ускорился до 1%, поскольку оптимистичные прогнозы по восстановлению спроса на сырье этим летом нивелируют опасения относительно роста числа случаев COVID-19 в Индии, Японии и Бразилии, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть летом

По состоянию на 12.56 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 67,44 доллара за баррель, июньских — на 1,03%, до 67,96 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,96% — до 64,47 доллара за баррель. Утром в четверг рост цен на нефть не превышал 0,5%.

Поддержку ценам на нефть на текущей неделе продолжает оказывать ослабление опасений относительно перспектив спроса на сырье. Ранее на текущей неделе министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи. Они предполагают постепенное уменьшение объема сокращений по мере восстановления спроса. Кроме того, как писали СМИ, технический комитет ОПЕК+ повысил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году до 6 миллионов баррелей в сутки с мартовской оценки в 5,6 миллиона баррелей.

"Рынок ожидает серьезного оживления мирового спроса на нефть, начиная с лета этого года. По мере прогресса в вакцинации и снятия ограничений в Европе и других странах потребность в автомобильном и авиационном топливе будет расти, и результат будет ощущаться на рынке", — прокомментировал агентству Блумберг глава отдела нефтяных рынков Rystad Energy Бьёрнар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen).

При этом сдерживающим фактором для роста цен на нефть является рост случаев коронавируса в некоторых странах, которые являются крупными импортерами сырья. Так, трейдеры опасаются, что распространение COVID-19 в Индии, Японии и Бразилии, может негативно отразиться на их экономиках в целом и затронуть спрос этих стран на "черное золото".