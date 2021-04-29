МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг, и вечером продолжают находиться в плюсе как минимум на 1% по отношению ко вчерашнему закрытию на уверенности игроков рынка в том, что альянс ОПЕК+ в состоянии воздействовать на нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17%, до 67,56 доллара за баррель, июньских — на 1,47%, до 68,26 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,1%, до 64,56 доллара за баррель. Сбербанк улучшил прогноз по цене нефти и ухудшил по курсу рубля

Трейдеры продолжают оценивать баланс спроса и предложения на рынке нефти после того как министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия соглашения об ограничении добычи.

Кроме того, как писали СМИ, технический комитет ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в 2021 году с мартовской оценки в 5,6 миллиона баррелей.

После этого цена нефть марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель — впервые с 17 марта.

При этом ситуация с коронавирусом в США и Европе, а также, например, в Индии, где стали усиленно регистрировать инфицированных новым коронавирусом, продолжает учитываться нефтяным рынком.

"Спрос в США будет расти по мере дальнейшего открытия экономики. В Индии — будет слабеть. Но это заметно для ОПЕК+, и они смогут отреагировать на следующем заседании в случае необходимости", — заявил аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop), чье мнение приводит агентство Блумберг.