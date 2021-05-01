МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Скорректированные параметры демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо фактически заработали с 1 мая, что в результате поможет сдержать рост цен на автозаправках в пределах инфляции, заявило Минэнерго РФ. Угроза дефицита: как Польша "пилит газовую трубу", на которой сидит

"Новые параметры в формуле "демпфирующего" механизма обратного акциза на нефть, которые приведут к увеличению размера компенсации бюджетных средств в адрес НПЗ, фактически заработали для перерабатывающих компаний с 1 мая 2021 года", — говорится в сообщении Минэнерго. Как поясняет министерство, его совместный проект документа о корректировке параметров демпфера находится на рассмотрении у правительства.

Документ будет утвержден позже, но новые параметры заработают с 1 мая. "Таким образом, корректировки начали полноценно работать, оказывая положительное влияние на топливный рынок", — отметили в Минэнерго. "Правительству удастся удержать рост цен на заправках в пределах годовой инфляции, сохранив доступность этого социально важного продукта для всех категорий потребителей в России, а также нормальную доходность топливного бизнеса, сдерживающую компании от необоснованного роста цен в рознице", — подчеркнул министр энергетики Николай Шульгинов.

Согласно этому проекту, условная цена бензина в формуле демпфера снизится на 4 тысячи рублей за тонну от действующей цены с 1 мая по 31 декабря, с 2022 года — на 2,7 тысячи рублей от установленной сейчас в Налоговом кодексе, а с 2023 года ее будут индексировать на 3%. Кроме того, ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 1 января 2022 года снизится до 3% с 5%.

В абсолютных цифрах условная цена бензина в формуле до конца года составит 52 300 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 55 200 рублям за тонну, в 2023 году — 56 900 рублям, в 2024 году — 58 650 рублям. А условная цена для дизельного топлива в нынешнем году сохранится на уровне 50 700 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 52 250 рублям за тонну, в 2023 году — 53 850 рублям, в 2024 году — 55 500 рублям за тонну.

Демпфирующий механизм для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России начал работать с 2019 года. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.