МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco по итогам первого квартала 2021 года получила чистую прибыль на уровне 21,7 миллиарда долларов, что на 30% больше чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении компании. Исследователи рассказали, хотят ли россияне возвращаться в офис

Полученный результат объясняется улучшением экономической ситуации в мире, а также состояния нефтяного рынка, более высокой маржей в нефтепереработке и нефтехимии, которые частично компенсировали снижение добычи, сообщается в релизе.

Денежный поток от операционной деятельности и свободный денежный поток в отчетном периоде составили 26,5 миллиарда долларов и 18,3 миллиарда долларов соответственно. Капитальные затраты были на уроне 8,2 миллиарда долларов. Кроме того, по итогам первого квартала Aramco объявила о выплате дивидендов в размере 18,8 миллиарда долларов, которые будут выплачены во втором квартале.

Что касается операционных результатов, то добыча углеводородов Aramco в первом квартале составила 11,5 миллиона баррелей в сутки нефтяного эквивалента, включая 8,6 миллиона баррелей в сутки только нефти.