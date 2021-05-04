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https://1prime.ru/oil/20210504/833596271.html
Saudi Aramco увеличила чистую прибыль в первом квартале на 30%
Нефть
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Крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco по итогам первого квартала 2021 года получила чистую прибыль на уровне 21,7 миллиарда долларов, что на 30% больше чем в... ПРАЙМ, 04.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco по итогам первого квартала 2021 года получила чистую прибыль на уровне 21,7 миллиарда долларов, что на 30% больше чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении компании.
Полученный результат объясняется улучшением экономической ситуации в мире, а также состояния нефтяного рынка, более высокой маржей в нефтепереработке и нефтехимии, которые частично компенсировали снижение добычи, сообщается в релизе.
Денежный поток от операционной деятельности и свободный денежный поток в отчетном периоде составили 26,5 миллиарда долларов и 18,3 миллиарда долларов соответственно. Капитальные затраты были на уроне 8,2 миллиарда долларов. Кроме того, по итогам первого квартала Aramco объявила о выплате дивидендов в размере 18,8 миллиарда долларов, которые будут выплачены во втором квартале.
Что касается операционных результатов, то добыча углеводородов Aramco в первом квартале составила 11,5 миллиона баррелей в сутки нефтяного эквивалента, включая 8,6 миллиона баррелей в сутки только нефти.