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Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" упал на 18,2%
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Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в апреле упал на 18,2% в годовом выражении, до 15,28 миллиона тонн, а в мае ожидается на уровне 15,98 миллиона тонн, следует из... ПРАЙМ, 04.05.2021
экспорт нефти, транснефть, новости, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в апреле упал на 18,2% в годовом выражении, до 15,28 миллиона тонн, а в мае ожидается на уровне 15,98 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина.
В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в апреле вырос на 9,3%, до 3,37 миллиона тонн, в мае ожидается 3,58 миллиона тонн. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в апреле упали на 20,2% в годовом выражении, до 2,83 миллиона тонн, в мае они планируются на уровне 3,11 миллиона тонн.
Поставки нефти по системе "Транснефти" в апреле сократились на 6,5% в годовом выражении, до 36,81 миллиона тонн, в мае ожидаются на уровне 37,43 миллиона тонн. В том числе прокачка российской нефти в апреле снизилась на 6,3% в годовом выражении — до 35,27 миллиона тонн. В мае она ожидается в объеме 35,95 миллиона тонн.