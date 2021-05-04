МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в апреле упал на 18,2% в годовом выражении, до 15,28 миллиона тонн, а в мае ожидается на уровне 15,98 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина. ФАС одобрила соглашение между операторами связи по строительству сетей 5G

В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в апреле вырос на 9,3%, до 3,37 миллиона тонн, в мае ожидается 3,58 миллиона тонн. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в апреле упали на 20,2% в годовом выражении, до 2,83 миллиона тонн, в мае они планируются на уровне 3,11 миллиона тонн.

Поставки нефти по системе "Транснефти" в апреле сократились на 6,5% в годовом выражении, до 36,81 миллиона тонн, в мае ожидаются на уровне 37,43 миллиона тонн. В том числе прокачка российской нефти в апреле снизилась на 6,3% в годовом выражении — до 35,27 миллиона тонн. В мае она ожидается в объеме 35,95 миллиона тонн.