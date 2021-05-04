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https://1prime.ru/oil/20210504/833597222.html
Поставки российской нефти на НПЗ Белоруссии в мае могут снизиться
Нефть
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Поставки нефти из РФ на НПЗ Белоруссии в апреле снизились на 10,4% в годовом выражении — до 1,32 миллиона тонн, в мае ожидаются в объеме 608 тысяч тонн, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 04.05.2021
экспорт нефти, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Поставки нефти из РФ на НПЗ Белоруссии в апреле снизились на 10,4% в годовом выражении — до 1,32 миллиона тонн, в мае ожидаются в объеме 608 тысяч тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
В марте 2021 года поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ составили 1,24 миллиона тонн. Таким образом, в апреле по сравнению с мартом они выросли на 7,1%.