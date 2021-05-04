МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Поставки нефти из РФ на НПЗ Белоруссии в апреле снизились на 10,4% в годовом выражении — до 1,32 миллиона тонн, в мае ожидаются в объеме 608 тысяч тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. Кабмин выделит средства на поддержку системообразующих предприятий

В марте 2021 года поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ составили 1,24 миллиона тонн. Таким образом, в апреле по сравнению с мартом они выросли на 7,1%.