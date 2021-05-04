МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Британская BP решила выйти из проекта разработки Среднеленского и Олекминского нефтегазовых участков в Якутии в рамках совместного предприятия с "Роснефтью", говорится в отчете ООО "Среднеленское".

Совместное предприятие "Роснефти" и BP — "Ермак нефтегаз" владеет ООО "Среднеленское", которому принадлежат лицензии на эти два якутских участка.

"23.12.2020 года единственный участник общества (ООО "Ермак Нефтегаз") получил копию письма от "БиПи Рашан Инвестментс Лимитед" касательно уведомления о выходе из проекта в отношении лицензий на Среднеленский и Олекминский участки", — говорится в отчете.

Как отмечается в документе, "Роснефть" в соответствии с акционерным и операционным соглашением обязана приобрести 100-процентную долю "Ермак нефтегаза" в "Среднеленском" в течение 2021 года. Илон Маск потерял пять миллиардов долларов за один день

Ранее в апреле СП "Роснефти" и британской BP "Ермак Нефтегаз" передало лицензии на несколько участков на Таймыре компании "Восток Ойл". BP поясняла РИА Новости, что "Ермак нефтегаз" продолжает свою деятельность как отдельное совместное предприятие ВР и "Роснефти".

В октябре 2019 года экс-глава ВР Боб Дадли говорил журналистам, что компания обсуждает с "Роснефтью" возможность включения в проект "Восток Ойл" Байкаловского месторождения, входящего в "Ермак нефтегаз". В ноябре того же года "Роснефть" опубликовала сообщение, в котором указала, что активы компании "Ермак нефтегаз" включены в проект "Восток Ойл".