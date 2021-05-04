МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ослабили темпы роста по сравнению с дневной динамикой до 1,2-1,3%, ожидания по ослаблению карантина в Европе по-прежнему позитивно отражаются на перспективах спроса, при этом неопределенность вокруг пандемии сохраняется, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,27%, до 68,42 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднималась на 1,24%, до 65,29 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 2%.

Продолжают поддерживать цены на нефть ожидания по восстановлению спроса на фоне новостей о карантине в Европе. Как сообщил ранее источник в ЕС, рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня. Кроме того, премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания с 21 июня может отказаться от правила социального дистанцирования в связи с коронавирусом.

По-прежнему представляет риски для перспектив спроса ситуация вокруг коронавируса. Темпы прироста числа зараженных в Индии остается высоким, что в целом создает неопределенность относительно перспектив восстановления экономики и, следовательно, нефтяного спроса.

Несколько сдерживает цены на нефть и укрепление курса доллара, поскольку более дорогая американская валюта делает нефть менее доступной при ее покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,34%.

В среду инвесторы ожидают статистику по запасам нефти в США за прошлую неделю. Аналитики полагают, что за неделю по 30 апреля коммерческие запасы в стране снизились на 2,2 миллиона баррелей.