МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Дочерняя структура "Зарубежнефти" — "ЗН-Развитие" — проводит закупку у единственного поставщика на оказание юридических услуг по сопровождению сделки на приобретение активов "Роснефти" во Вьетнаме, следует из материалов компании на сайте госзакупок.

Как уточняется в материалах, юридические услуги будут оказаны для приобретения Rosneft Vietnam B.V. и Rosneft Vietnam Pipelines B.V. в рамках вхождения компании в проект на основе соглашения о разделе продукции (СРП). Согласно закупке, юридические услуги должны быть оказаны до конца июня 2021 года.

"Роснефть" во Вьетнаме участвует в проекте по добыче газа и конденсата и проведении геологоразведки на Блоке 06.1 Оператор проекта — Rosneft Vietnam B.V., у которой 35%, у ONGC — 45%, у PVN — 20%. Также "Роснефть" является участником проекта морского трубопровода "Нам Кон Сон", который̆ транспортирует газ и газовый конденсат с шельфа в бассейне Нам Кон Сон на береговой̆ комплекс по подготовке газа и конденсата. Участники проекта: Rosneft Vietnam Pipelines B.V. — 32,7%, Perenco — 16,3%, PVN — 51%.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственный акционер — РФ в лице Росимущества.