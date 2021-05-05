МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в апреле снизилась на 1,8% к марту и выросла в 3,4 раза к апрелю прошлого года — до 62,5 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ. Российская нефть поднялась в цене почти в четыре раза

"Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2021 года сложилась в размере 62,50 доллара за баррель, что в 3,4 раза выше, чем в апреле 2020 года (18,22 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в марте марка Urals стоила в среднем 63,62 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в январе-апреле 2021 года сложилась в размере 60,47 доллара за баррель против 41,04 доллара за аналогичный период 2020 года.