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2021
https://1prime.ru/oil/20210505/833603920.html
Нефть Urals в апреле подешевела на 1,8%
Нефть
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Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в апреле снизилась на 1,8% к марту и выросла в 3,4 раза к апрелю прошлого года — до 62,5 доллара за баррель,... ПРАЙМ, 05.05.2021
минфин рф, нефть, нефть urals, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в апреле снизилась на 1,8% к марту и выросла в 3,4 раза к апрелю прошлого года — до 62,5 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2021 года сложилась в размере 62,50 доллара за баррель, что в 3,4 раза выше, чем в апреле 2020 года (18,22 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.
При этом в марте марка Urals стоила в среднем 63,62 доллара за баррель.
Средняя цена на нефть Urals в январе-апреле 2021 года сложилась в размере 60,47 доллара за баррель против 41,04 доллара за аналогичный период 2020 года.