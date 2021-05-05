МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократила июньские цены на нефть всех сортов для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг.

Добыча нефти в пригороде Баку

Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса

"Aramco снижает все июньские цены на нефть для Азии на 0,1-0,3 доллара за баррель", — пишет агентство.

Вместе с этим июньские цены на легкую нефть для Азии снижены на 0,1 доллара за баррель, говорится в сообщении.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.