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2021
https://1prime.ru/oil/20210505/833605880.html
СМИ: Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Нефть
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Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократила июньские цены на нефть всех сортов для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг. "Aramco снижает все... ПРАЙМ, 05.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократила июньские цены на нефть всех сортов для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг.
"Aramco снижает все июньские цены на нефть для Азии на 0,1-0,3 доллара за баррель", — пишет агентство.
Вместе с этим июньские цены на легкую нефть для Азии снижены на 0,1 доллара за баррель, говорится в сообщении.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.